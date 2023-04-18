【ET開市直擊】車展開幕車股繼續炒？油價回吐「三桶油」部署

上海國際車展今日正式開幕，一眾車股偷步炒上。小鵬汽車（09868）昨日收報44元，升幅高達12.5%。其餘車股升幅介乎2%至6%，車展迎來不少全球首發或中國首發車型，新能源、智慧科技領域，也是各大車企競技的「主戰場」，車股會否繼續熱炒？國際油價在高位爭持，布蘭特期油上周五升0.2%，昨日高開走低，一度轉跌0.7%，但港股「三桶油」股份升勢延續，全綫破頂創超過52周高位，中石油升近5%，中海油 （00883） 升逾2%，中石化 （00386） 升3%；然油價隔夜回軟；國際油價下滑2%，為一個月以來最大跌幅；「三桶油」該如何部署？博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦（聶Sir）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解大市焦點。

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責任編輯：葉淼