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【八達通世界地球⽇】八張本地藝術家創作卡面免費下載　有效期3年(附下載方法)

商業 10:00 2023/04/18

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將實體八達通放入手機除時嘟，已流行了一段日子。今日開始，iPhone 及 Apple Watch用家，可免費領取全數合共8款「世界地球日」卡面，有效期為 3 年（自領取卡面之日開始計算）。

今次的卡面全部是「香港製造」，並以響應世界地球⽇為主題。請來位香港藝術家包括Cuson Lo、無紙⽤⼯作室的「恒仔」、⼩克及謝曬皮，分別以回收及升級再造（Recycling and Upcycling）、交通運輸 （Transportation）、環保愛地球（Love and Treasure Earth）、和邁向綠⾊⽣活 （Go Green）為主題創作卡面。

    點擊圖片放大
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「恒仔」接受專訪時表示，本地創作者、藝術家近年更受關注，對其創作帶來鼓舞．同時，他感到數碼化已成為今時今日創作的重要模式，基本上他也在iPad上完成其日常創作，若遇到較大型的創作，才再以其他器材輔助。面對人工智能的挑戰，他始終相信人腦更具靈活性，但人工智能是可以協助尋找靈感。

「無紙⽤⼯作室」的「恒仔」表示，人工智能有助尋找創作靈感。(梁巧恩攝)

下載方法
1.打開八達通App後，輕按八達通原有卡面
2.進入後再按「我的卡面」
3.再按「「加入卡面」，就可見到八張免費的卡面供選擇

記者：梁巧恩

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