▲ 【AAPL】蘋果推Apple Card存款4.15厘 較全美平均利率高10倍

美國多家銀行首季存款流失之際，蘋果公司（美：AAPL）加入搶存戰。蘋果周一公布，Apple Card用戶可以選擇通過高盛的儲蓄帳戶來增加「Daily Cash」獎勵，年息率相當於4.15厘。蘋果續指，該賺息計劃不設手續費、最低存款額及最低餘額要求，用戶可通過Apple Wallet開設及管理其帳戶。

現時計劃僅限於美國公民。

蘋果指，其提供的存款計劃，較美國平均存款利率高十倍。

蘋果表示， 用戶 在 設置儲蓄賬戶後，未來賺取的所有每日現金將自動存入該賬戶，也 可通過關聯銀行賬戶或其Apple Cash餘額中向他們的儲蓄賬戶存入額外資金。

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