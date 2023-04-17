【展覽復常】國際橡塑展　吸逾3900展商聚焦綠色及智能

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CHINAPLAS 2023 國際橡塑展今(17)日在深圳開幕，深圳國際會展中心的共18個展廳全開，以380,000平方米的展會面積創下歷史新高，並以「啟新程·塑未來·創新共贏」為主題。
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展會同期同期舉行「科學家論壇」，中國工程院王玉忠院士帶來「高分子材料的綠色低碳發展新路徑與新技術」；加拿大工程院、加拿大皇家科學院Chul B. Park院士分享「高韌高剛塑料的最新研究成果」，加拿大工程院、加拿大皇家科學院朱世平院士將作「聚合過程數位化：聚合物產品高端化創新之路」主題演講，中國科學院俞書宏院士分享「納米纖維素--天然高分子材料」。
面對大學生就業難問題，展會聯合南方科技大學、深圳大學等多所廣東高校和職業學院，舉辦一場「橡塑高校精英計畫「人才對接交流會，旨在促進大學生求職就業及助力橡塑行業人才發展，10多家橡塑企業將提供數百個聭位。
編輯：梁巧恩
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