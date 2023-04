【星艦 Starship】SpaceX 推遲星艦Starship發射計劃　馬斯克：現在卸下推進劑、過幾日再試

太空探索技術公司(SpaceX)推遲號稱「史上最強火箭」的星艦 Starship 原定在今日的發射計劃,其行政總裁馬斯克(Elon Musk)在社交平台Twitter 表示,「星艦的壓力閥似乎凍結了,除非不久後恢復工作,否則今日將不會發射。」

A pressurant valve appears to be frozen, so unless it starts operating soon, no launch today