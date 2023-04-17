【星艦 Starship】SpaceX 推遲星艦Starship發射計劃　馬斯克：現在卸下推進劑、過幾日再試

▲ 【星艦 Starship】馬斯克：星艦壓力閥似乎凍結 發射計劃或需延遲

太空探索技術公司（SpaceX）推遲號稱「史上最強火箭」的星艦 Starship 原定在今日的發射計劃，其行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交平台Twitter 表示，「星艦的壓力閥似乎凍結了，除非不久後恢復工作，否則今日將不會發射。」

A pressurant valve appears to be frozen， so unless it starts operating soon， no launch today — Elon Musk （@elonmusk） April 17， 2023

他隨後又發帖稱，「今天學到了很多東西，現在卸下推進劑，過幾日再試」。SpaceX表示，下一次發射將至少在48小時後進行。

值得留意的是，他在發射前不足10分鐘才在Twitter發表帖文，指「no launch today」（今天不會發射）

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記者：伍鍵文