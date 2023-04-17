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【國際金融中心】滙豐廖宜建：「一國兩制」奠定香港作為中國通往世界門戶地位

股市 21:23 2023/04/17

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【國際金融中心】滙豐廖宜建：「一國兩制」奠定香港作為中國通往世界門戶地位

香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建今天（17日）出席團結香港基金「以合作促進步」國際論壇表示，香港擔當國際金融樞紐，促進內地與亞洲，以至全球的貿易往來和資金流動。跟其他國際金融中心比較，「一國兩制」是香港的獨特優勢，奠定其作為中國通往世界門戶的地位。
 
針對資本市場發展方面，他指在內地開放資本市場的進程中，香港的角色就更重要。一方面，幫助內地投資者參與國際市場、達至資產組合多元化；另一方面，協助國際投資者涉足內地資本市場。至今，內地已是全球最大資本市場之一。

廖宜建指，滙豐作為國際金融機構，多年來積極推動市場發展，包括「合格境外機構投資者」（QFII）、人民幣國際化，以及各項互聯互通措施。展望未來該行會繼續與不同持分者合作，提升香港國際金融中心地位，協助企業和投資者把握機遇。

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記者：伍鍵文

港股 滙豐控股（00005） 一國兩制 國際金融中心 互聯互通 中國 亞洲
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