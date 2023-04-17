▲ 【夏寶龍考察】港交所介紹發展願景 史美倫：特別關心碳市場發展

港澳辦主任夏寶龍來港考察，周一到訪港交所 （00388） 和金管局，港交所主席史美倫向本報表示，交易所向夏寶龍一行人分享建設「面向未來的領先市場」的願景，和近年互聯互通、上市機制發展。史美倫續指，夏寶龍特別提問關於香港碳市場發展。

史美倫引述夏寶龍指，中國是負責任大國，也訂下「雙碳（碳達峰、碳中和）」目標，很需要市場同步發展，也會帶來很多機遇，又詢問港交所碳市場交投量。她指出，港交所自願碳市場（即Core Climate）剛剛起步，尚需要進一步發展。

夏寶龍訪港期間不時提及國家安全議題，史美倫稱，會面期間也有提及金融安全議題，包括近期歐美市場波動期間，香港風險管理的應對方式。

除了由史美倫介紹港交所發展，夏寶龍也在香港金融大會堂會見多位港交所的高級管理層和畢業培訓生，並參觀香港金融博物館。

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記者：麥德銘