【團結基金】歐冠昇﹕修訂上市條例　新經濟公司更易上市

▲ 【連接世界】歐冠昇﹕香港具連繫中國與世界獨特優勢

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇出席團結香港基金「聯通世界的香港：新機遇新未來」國際論壇時表示，香港是中國最國際化的城市，建議利用此優勢，協助中國與世界聯繫，又指全球經濟將向東發展，相信未來全球50%的GDP將來自亞洲。

歐冠昇表示，港交所在2018年修訂基本上市條例，令新經濟公司更易在港上市，也重新吸引曾赴美上市的公司重回本港上市。此外他指，市場或有評論，香港連接中國與世界，僅是吸引外資為中國服務，但他反駁指，香港也為國際上市公司帶來更多自内地的融資機會。

陳浩濂：本港核心優勢仍在

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，疫情影響供應鏈、經濟等多方面，惟本港核心優勢仍在，本港資產管理仍較疫前增近4成。提及制訂虛擬資產監管，陳浩濂指，政府採取「相同活動、相同風險、相同監管」原則，應對實際和潛在的風險。

金融金展局主席李律仁指，金發局未來將推進中港互聯機制的發展，當中包括增加產品種類及擴大範圍，如將在港上市的外國公司納入股票通「南向通」等，實現資本市場全方位互通。此外他提到，香港全面復常後，金發局過去數月時有派員外訪以推廣香港，又認爲香港的機會龐大，外地市場將香港視為進入亞洲的橋頭堡。

香港上海滙豐銀行有限公司聯席行政總裁廖宜建稱，香港促進內地與亞洲，以至全球的貿易往來和資金流動，「一國兩制」是香港的獨特優勢，奠定其作為中國通往世界門戶的地位。此外，廖宜建又指，在內地開放資本市場的進程中，香港扮演重要角色，幫助內地投資者參與國際市場，同時也協助國際投資者涉足內地資本市場。

陳啟宗：內地就是錢所在的地方

恒隆地產董事長陳啟宗表示，恒隆無意將總部移離香港，認為香港仍然是做生意的最佳地點。他指，即使内地是香港經濟的未來，但不代表香港與其他地方的關係會比取代。此外，他相信未來内地收入的佔比會逐漸提升，因爲內地就是錢所在的地方。

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記者：伍鍵文