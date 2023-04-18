【分拆滙豐】滙豐低開逾1%　消息人士：平保傾向於對小股東決議案投贊成票　Ken Sir：聘顧問游說50大機構投資者、有信心議案通過

▲ 【分拆滙豐】消息人士：平保傾向於對小股東決議案投贊成票 Ken Sir：聘顧問游說50大機構投資者、有信心議案通過

HSBC滙豐 （00005） 下月5日在英國召開股東周年大會（AGM），將處理由人稱「Ken Sir」的「分拆滙控關注組」召集人呂宇健提出有關「策略檢討」及「股息政策」的股東提呈特別決議案。據熟悉平安 （02318） 觀點的人士表示，平安已經仔細研究了香港小股東團體提出關於要求滙豐承諾將股息恢復到新冠疫情前的水平，推動管理層定期考慮結構性改革的決議案（第17和18項）。據消息人士透露，平安傾向於對這兩個議案投贊成票。

呂宇健回覆本報查詢，指上述消息令他及一眾小股東十分鼓舞，其兩項議案有助提升滙豐整體價值，推動股價上升，股價有望升至80元水平。呂宇健又指，已聘請國際顧問Alliance Advisors，正馬不停蹄與投票顧問機構，及五十大機構投資者進行游說工作，又安排街站接觸散戶，有信心議案會獲得支持及通過。

滙豐今（18日）低開1.4%，報56.1元。

平安資產管理持8%滙豐股份

據滙豐今年3月公布的2022年報顯示，平保旗下的平安資產管理有限責任公司擁有逾16.5億股滙豐普通股長倉，佔已發行普通股8%，持倉僅次於BlackRock。BlackRock持17億股滙豐普通股長倉、1926.2萬短倉，分別佔已發行普通股之8.27%及0.09%。由於呂宇健提出有關「策略檢討」及「股息政策」的決議案為特別決議案，要獲最少75%的多數票才可通過。

呂宇健提出有關「策略檢討」及「股息政策」的股東提呈特別決議案，其中「策略檢討」決議案，內容是動議滙豐制定、實施並每季度報告一項計劃及策略，旨在通過結構性改革（包括但不限於）分拆、策略性重組及重整亞洲業務以提升其價值。有關「股息政策」決議案，內容是動議滙豐制定及實施一項長期及穩定的股息政策，即只要有足夠的可分派利潤，滙豐就應按新冠病毒疫情前的水平向其股東宣派股息，即每年不少於每股0.51美元（每季度支付）。

滙豐日前在網站發布行政總裁祈耀年（Noel Quinn）受訪片段，祈耀年稱，強烈建議股東投票反對該2項決議案，指激進的架構重組方案並非對股東最有利，相關方案會降低銀行的市值、減少利潤、以及減少而非增加將來的派息，重申目前集團計劃的50%派息率，是更平衡的方案。

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記者：胡學能