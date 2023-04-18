【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對　呂宇健：正游說50大股東

▲ 【分拆滙豐】消息人士：平保傾向於對小股東決議案投贊成票 Ken Sir：聘顧問游說50大機構投資者、有信心議案通過

HSBC滙豐 （00005） 下月5日在英國召開股東周年大會（AGM），包括表決由小股東提出分拆亞洲業務、穩定派息議案。有熟悉平安 （02318） 觀點的人士周一向本報表示，平安經仔細研究香港小股東團體議案—即滙豐AGM上第17和18項議案後，傾向於投贊成票。

另一邊廂，不少機構投資者看重的獨立投票顧問Glass Lewis就發表報告，建議滙豐股東反對該兩項議案。滙豐周二早市股價走弱，最新跌1.6%，暫報56元，平保則升2.5%，暫報55.45元。

據滙豐AGM通告，該兩項議案分別為：

策略檢討—動議滙豐制定、實施並每季度報告一項計劃及策略，旨在通過結 構性改革（包括但不限於）分拆、策略性重組及重整亞洲業務以提 升其價值。

股息政策—動議滙豐制定及實施一項長期及穩定的股息政策，即只要有足夠 的可分派利潤，滙豐就應按新冠病毒疫情前的水平向其股東宣派 股息，即每年不少於每股0.51美元（每季度支付）。

發起該兩項議案為人稱「Ken Sir」的呂宇健，由於該兩案決議案以「特別決議案」形式提交，獲最少75%的多數票才可通過。

據最新資料，平保旗下平安資產管理持有16.5億股滙豐，佔已發行股本8%。滙豐單一最大股東則為全球最大資管公司貝萊德（BlackRock），貝萊德持17億股滙豐普通股長倉、1926.2萬短倉，相當於8.27%及0.09%。

Glass Lewis：滙豐去年已重新審視內部預測

Glass Lewis 在報告表示，滙豐已向股東解釋其國際定位和環球網絡重要性，近年部分業務盈利能力回升，反映集團策略具一定說服力，而且滙豐去年已聘獨立顧問重新審視內部預測和研究數據，檢討結果確認架構重組議案並不符合整體股東利益，該行與其看法一致，不認為有需要為分拆再作檢討。

在股息議案方面，Glass Lewis指出，滙豐現行50%派息比率與亞洲銀行同業相若，同時有助提升股東回報，滙豐亦已多次詳細解釋監管機構剎停派發股息決定。

呂宇健有信心通過 正游說滙豐首50大股東

呂宇健周一晚上回覆本報查詢，平保傾向支持議案的消息令他和小股東十分鼓舞，認為議案有助提升滙豐整體價值，推動股價上升，股價有望升至80元水平。他續指，已聘請國際顧問Alliance Advisors，正馬不停蹄與投票顧問機構，游說滙豐首50大機構投資者，又安排街站接觸散戶，有信心議案會獲得支持及通過。

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記者：胡學能