▲ 【HKTVmall母企】香港科技探索5月試推網店解決方案HKTVshops 年費1999元加4%佣金

香港科技探索 （01137） 宣布，旗下HKTVmall，及技術方案業務Shoalter Technology將合作推出獨立網店解決方案「HKTVshops」，主打為商戶提供一站式建構及管理網店服務，商戶無需擁有任何相關知識或經驗，香港科技探索現正招募新商戶等加盟，將於5月試行，並預計於7 月正式推出。

香港科技探索表示，HKTVshops會推年費優惠及極低佣，商戶於6月30日或之前成功登記，可享低至1,999元年費及額外多兩個月免費（共14 個月服務期），另外佣金率4%。此外，HKTVmall也會引流客戶至HKTVshops頁面。

香港科技探索強調，HKTVshops簡易、具彈性後台管理系統，即使商戶沒有網頁設計或編寫程式的相關知識，亦可輕鬆完成店面設計、上載產品或產品更新、庫存管理及訂單配送等。HKTVshops 商戶更可選擇同時在HKTVmall 營運，以單一商戶管理系統同時管理兩間網店。

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編輯：李哲毅