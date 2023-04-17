▲ 【大行報告│823】滙豐環球：若領展向資本夥伴出售部分持股將利好股價 未來3年股息料減故降目標價15%

領展 （00823） 配股集資後，負債比率降至20%以下。滙豐環球投資認為，投資者將會要求領展進行更多有增長潛力的收購，預期領展會將近五成集資所得資金用於未來併購，而管理層亦表示未來傾向採取輕資產策略，以支持集團增長。

滙豐指，領展3.0策略下，集團將會引入資本合作夥伴，一起進行投資，並提高管理費收入，而近日收購的新加坡商場項目，便是輕資產策略的開端。

領展香港零售組合料錄得高單位數租金增長

隨中港通關，領展香港零售組合的經營環境改善，但滙豐認為，單憑香港零售組合的高單位數租金增長並不足夠，管理層需要向外證明，其能力及知識可傳遞至香港以外地區及其他資產組合（如物流），才能吸引更多資本夥伴，以壯大業務發展。

「若領展以高於帳本面的價格，向資本夥伴出售部分資產的一部分持股，將會對股價構成利好。」

綜合考慮到配股帶來的攤薄效應、利息支出減少及新加坡收購項目，滙豐將領展2023至2025財年的每基金單位分派調低8.9%至11%，同時降低領展目標價15%至59.8元，評級維持「買入」。領展2024財年預測股息率約5.7厘，市帳率約0.69倍。

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編輯：陳韻妍