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【MPF】積金局批「沒收強積金」報道失實　要求華爾街日報刪除錯誤內容

Hot Talk 19:03 2023/04/17

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【MPF】積金局指《WSJ》有關提早提取MPF報道含錯誤描述　予強烈譴責

《華爾街日報》發表《Hong Kong’s Hostage Pensions（香港挾持的退休金）》評論，提及強積金計劃成員以英國國民（海外）護照（即BNO）申請提早提取強積金被拒。積金局今（17日）發聲明，批評報道錯誤描述強積金計劃成員的資產遭「沒收（confiscating）」，強烈譴責說法毫無根據且誤導公眾，損害強積金制度的可信度，要求《華爾街日報》刪除相關錯誤內容，以及根據事實作正確報道。

積金局：港府2021年起不認BNO  受託人不信納為永久離港證明

積金局稱，政府於2021年1月發表聲明不再承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，因此強積金計劃成員不能依賴BNO護照或其相關的簽證，作為以「永久性地離開香港」為理由申請提早領取強積金的證據。

強積金受託人在審理以「永久性地離開香港」為理由而提早提取強積金的申請時，有責任依據香港法例行事，擔當把關者的角色，審視申索人所提供的證據，及檢視全部事實和資料。每宗申請都應按申索人提供的證據及自身情況進行評估。

積金局強調，強積金作為界定供款的退休儲蓄制度，具備足額資金。計劃成員的強制性供款一經存入帳戶，即全數及立刻歸屬於有關計劃成員，而強積金亦會存放在計劃成員的個別帳戶內。計劃成員若以「永久性地離開香港」為理由，申請提早領取強積金，必須提供受託人信納的文件及證據。如受託人不信納有關證據及拒絕相關申請時，相關強積金將會繼續保留於計劃成員的強積金帳戶內。

積金局批評英國改變BNO性質  有違1984年備忘錄

積金局發言人表示，中英兩國政府對於如何處理BNO護照早有共識，並於1984年互換備忘錄確認。英方在備忘錄中明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。英方做法實質性改變了BNO護照性質，根本違反了英方在備忘錄中的承諾。

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編輯：胡學能

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