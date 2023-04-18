【中小企導航@iM網欄】輕資產企業 VUCA新時代企業的最佳型態

中小企業的發展普遍可分為下述幾個成長階段。開創期，創辦人發揮個人魅力和熱誠承擔大部分工作，包括開發客戶、組建團隊及完成交付，努力為企業闖出一條康莊大道。爆發期，經過一段時間的努力，企業已經儲備足夠的客戶及資源，可進一步擴大團隊，建立一套堅實的營運體系，踏上利潤最大化的道路。穩定期，企業持續發展，直至達到企業的極限，進入停滯不前的狀況。這時候，企業往往會採取兩大成長策略：「縱向整合（Vertical Integration）」和「橫向整合（Horizontal Integration）」之一，期望透過整合來突破現有瓶頸。

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甚麼是「縱向整合」和「橫向整合」？

「縱向整合」意即向上游及下游產業鏈延伸，透過收購、合併或自建上、下游企業，擴大在整條產業鏈的重要性，目的是為了降低營運成本及加快回應速度，以維持並強化競爭優勢。「橫向整合」即把現有業務向鄰近產業（Adjacent Industries）拓展，開發新的市場領域，增加收入來源，擴大營業額。

這兩大策略的本意在於協助企業提升短期競爭優勢，但同時也增加了企業的資產值，降低企業面對波動市場的靈動性，我們稱這種類型的企業為「重資產企業」，簡單來說，就是固定資產高、靈動性低的企業。

奈何，在今天的VUCA（註1）新時代，這兩大策略顯得有點不合時宜。在今天快速轉變的市場環境，每天都有企業被同業競爭對手或其他產業創新者顛覆，使之在市場上消失。這個問題如發生在「重資產企業」會更為難於處理。不少企業為突破此困境，開始設法從「重資產企業」向「輕資產企業」轉型，但應該如何實現呢？

我建議企業應該先了解自己的核心競爭力是甚麼？這核心競爭力在未來5年是否仍然可以為企業帶來一定的利潤？如果答案是「是」，建議把支援非核心競爭力的資源續步從企業分拆出去，把資源集中在優化核心競爭力，並將企業調整至一個合理的組織結構及人力資源，達至一個合理人均產值，企業才可在VUCA 新時代永續經營。

註1：VUCA是Volatility（易變性）、Uncertainty（不確定性）、Complexity（複雜性）、Ambiguity（模糊性）的縮寫，VUCA是當今商業環境的常態，大至企業，小至個人，都必須因此做出生存的調適。

作者_盧威林博士 簡介： 威博顧問有限公司總經理暨首席顧問 企業升級轉型專家，擁有23年以上的專業管理顧問及培訓經驗，曾協助不同產業內企業、公營機構及政府部門優化組織結構及提升營運效率，客戶遍佈粵港澳大灣區，對粵港澳大灣區政策及優惠具相當的認識。近年主力協助香港企業應用數碼分析工具進入國內市場及實施商業模式革新。

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