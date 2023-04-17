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【人事變動】中信銀行：朱鶴新辭任董事長　即日生效

股市 19:13 2023/04/17

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中信銀行 （00998） 公布，因工作安排需要，朱鶴新辭去該行董事長、非執行董事、董事會戰略與可持續發展委員會主席及委員職務，自今日（17日）起生效。董事會選舉該行黨委書記、副董事長、董事方合英為該行董事長，自中國銀行業監管機構核准其任職資格之日起正式就任。在此之前，董事會同意指定方代為履行該行董事長職責，代為履職期限自朱辭任生效之日起，至方正式就任董事長之日止。

該行亦公布，方合英因工作安排需要，不再擔任行長職務，今日起辭任行長，而方將繼續擔任該行黨委書記、副董事長、董事等職務。董事會聘任該行黨委副書記、董事、常務副行長劉成先生為該行行長，將自中國銀行業監管機構核准其行長任職資格之日起正式就任，在此之前，指定劉代為履行行長職責。

劉成現年56歲，現任中信銀行黨委副書記、董事、常務副行長，同時擔任中信國際金融控股有限公司、信銀（香港）投資董事、亞洲金融合作協會理事。劉成於2018年4月至2021年11月任中信銀行監事長，此前曾在中央財政金融學院 （現中央財經大學）任教，曾供職國家發展和改革委員會、國務院辦公廳。劉成曾就讀中央財政金融學院金融系、中國人民大學金融學院，獲經濟學學士、碩士和博士學位，研究員。

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