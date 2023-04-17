【綠色觀察者@iM網欄】香港Vs新加坡的可持續發展（上）

筆者是個在香港生活了20年的新加坡人，眼見兩個城市的可持續發展政策總是令人「O嘴」。當然我也沒有甚麼資格去批評，只會作為一位「綠色觀察者」去靜觀其變吧。在這個專欄裏，我希望分享在這兩個地方生活的經驗，無論是正面的或負面的，都是我極為珍視的個人體驗。

我人生的頭16年都在新加坡生活，那感覺就如住在一座巨大的城市花園中，令我深深喜愛。很記得在雨林下散步，巨大的葉子就像是為我遮擋炎熱的巨傘。那些巨樹提供了遮陰，並在炎夏晴天中為環境降溫。在戶外和朋友們奔跑、捉迷藏，是我童年最美好的回憶。那時候，我從未想過清風和樹蔭會有一日成為奢侈品。多年來，新加坡已成為一個我非常喜愛的可持續花園城市。後來，我搬到了香港，這裏與新加坡的環境形成了鮮明的對比。香港是一個國際化、都會化的多元文化社會，雖然很開放、充滿活力及多元性，但卻缺乏可持續性。

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可持續的環境關係到各樣物種的生存，當然也包括人類。我們必須審視自然資源的使用方式，以維護生態系統的完整性。人類的活動，如工業化、森林砍伐和農業，導致了環境惡化，進而帶來可怕的後果。資源的使用，不應超過環境回補它們的能力。這也包括減少廢棄物和污染，以防止對環境造成損害。氣候變化、污染、生物多樣性喪失和自然資源耗盡，是全球面臨的一些環境問題。然而，實踐可持續發展，例如使用可再生能源、進行廢物回收和保護自然資源，能夠有效減少這些問題。我們應該積極促進可持續發展，讓經濟增長和社會發展能夠與環境保護相和諧並進。

香港和新加坡是亞洲最發達的兩個城市之一，多年來在經濟增長方面取得了顯著的成績，但它們對可持續發展的方針頗為不同。兩地都面臨重大的環境挑戰，例如城市污染、急速城市化和資源消耗。顯然新加坡在可持續發展採取了較積極和全面的方法，而香港在許多方面仍然要迎頭趕上。（待續）

作者_鄭欣怡（Sherleen)簡介： 金田農滙 商業及可持續發展總監 Certified ESG Planner, CEP Certified Sustainable Development Planner, CSDP 金田農滙（Greentins Horticulture ) 成立於2016 年，致力研發及推廣種植科技，優化空氣質素及提升觀賞植物質素。團隊擁有全方位人材，除有多位 CEP 及 CSDP外，還有國際樹木學會註冊樹藝師，為公私型機構及海外客戶提供專業ESG、SDG 規劃設計方案。Sherleen 多年為公司開拓不同產品及市場，除多個政府部門及公營機構外，本地及海外發展商、銀行、保險公司現均為 Greentins 的長期客戶。

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