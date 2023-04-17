▲ 【微信女】證監再控一名涉「唱高散貨」集團骨幹成員 曾為證券行持牌代表

證監會近年與警方聯合行動打擊俗稱「微信女」的唱高散貨集團，去年9月介入其中一個集團，本月再啟動新一輪檢控。證監會公布，今日再有一名該集團的骨幹成員被控，令因參與涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱活動且組織嚴密的大型集團而被檢控的人數增至8人。

證監會指出，曾為證監會持牌代表的梁仲彝周一在東區裁判法院應訊。他被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條。

梁仲彝暫無須答辯，案件押後至2023年10月4日，法院批准保釋，但梁仲彝不得離開香港，且交出所有旅行證件，定期到警署報到，並付60萬元保釋金。

據證監會資料，梁仲彝在2012年至2020年期間於富昌證券作持牌代表，持有1號牌（證券交易）、4號牌（就證券提供意見）。

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編輯：麥德銘