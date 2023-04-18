「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷

英國赫特福德郡警方於網上公布疑犯照片，通緝一名涉嫌干犯盜竊案、偷走名牌Louis Vuitton手袋等物品的男子。不少網民驚訝發現疑犯長相酷似英國哈里王子（Prince Harry），開玩笑指「哈里王子」或因自傳滯銷才犯案。

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警方於社交平台Facebook指，案發於上月10日晚上8點半至11點半左右，疑犯砸碎一輛汽車的後窗，闖入汽車盜走一個裝有蘋果（Apple）Macbook手提電腦、耳機及硬碟的Louis Vuitton手袋。

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警方調取閉路電視片段並截取疑犯的樣貌，希望民眾能提供有關這名男子的信息，以便作進一步調查。

其後有網民轉發照片至名為「UK Cop Humour」的群組，並開玩笑地形容，這是哈里為數不多沒有妻子梅根（Meghan Markle）在旁的照片。

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不少網民都覺得疑犯的照片和哈里十分相似。網民Steve Carter開玩笑地向警方「報料」，聲稱疑犯名為Harry Windsor（哈里本名），笑言自己不想捲入這件事。

另一名網民也笑說，哈里的自傳銷情似乎未如理想。

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責任編輯：鄭錦玲