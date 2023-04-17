1969年4.55萬購美孚新邨　持貨逾半世紀　現升值約170倍

再有長情業主沽貨離場。中原地產馮健平說，美孚新邨1期百老匯街1號中層A室，實用面積629平方呎，三房一廁間隔，望公園景，今年2月開價790萬元，最近減至780萬元獲洽購，終以778萬元易手，實用呎價約12,369元。

馮健平透露，買家為外區客，議價後感單位造價吸引，考慮片刻，即決定入市自用。

據了解，原業主早於1969年僅以4.55萬元一手購入上址，持貨長達54年，現賬面賺約773.45萬元離場，物業期內升值約170倍。

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