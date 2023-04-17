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【俄烏戰爭】G7強調俄羅斯需無條件撤兵 重申支持烏克蘭

環球社會熱點 18:47 2023/04/17

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七國集團（G7）周日（16日）起於日本召開為期3天的會議，周一（17日）議程主要圍繞俄烏戰爭。日本外務省發表聲明，要求俄羅斯必須無條件從烏克蘭撤出所有軍隊及裝備。G7承諾將加強協調執行制裁，應對有人逃避制裁及向俄羅斯提供第三方武器的情況。

俄僱傭兵團首領發文 促普京結束戰爭 【下一頁】

日本外相林芳正在會上表示，G7在對俄羅斯實施制裁方面保持團結是至關重要。他指世界正處於俄烏戰爭的轉捩點，必須堅決反對單方面以武力改變現狀的企圖、俄羅斯對烏克蘭的侵略和使用核武的威脅。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上月宣布，將於鄰國白俄羅斯部署戰術核武。G7譴責俄羅斯的核言論不負責任且不可接受。

外媒引述隨美國國務卿布林肯（Antony Blinken）外訪的高級官員指，華府今次會談目標為加強對烏克蘭支援，也會將加強對俄羅斯經濟及金融的制裁列為優先事項。

美外洩密件揭 俄僱傭兵圖向土耳其購武 【下一頁】

美國政府會推動的議程包括，去年G7會議上發起一項關於烏克蘭能源基礎設施的倡議，以及繼續向烏方提供軍事援助。

據悉，俄軍目前攻勢基本停滯，烏克蘭正準備反攻。美方隨行官員消息指，會上也將討論如何加強對烏克蘭的長期防禦及震懾力的支援，或改善烏克蘭在潛在談判中的立場。

而英國國防部表示，因地雷而死亡的烏克蘭平民人數正不斷增加，自戰爭以來已錄得750多宗與地雷有關的平民傷亡報告。

英國外交部亦指，赫爾松（Kherson）和哈爾科夫（Kharkiv）等俄軍曾控制地區，情況尤為嚴重。隨著春季農業周期來臨，風險會再增加。

責任編輯：李俊儀

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