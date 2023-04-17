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【東航670】東航周均航班據報回復至844班次 較3月升6成 單周客流量首破10萬

股樓投資 18:43 2023/04/17

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據內地媒體《澎湃新聞》報道，東方航空（00670）4月份國際客運航綫數量已增至70條，平均每周國際及地區航次已回升至844班次，較3月份同期升60%。

東航今日（17日）股價收報3.24元，升2.5%，成交額 億元。

報道指，東航上周（4月10至16日）國際及地區累計客運量達10.3萬人次，是疫情爆發以首次單周突破10萬人次大關。

延伸閱讀：【第2季部署】花旗把恒指24000點目標延後3個月 另推薦6隻中資股【見下頁

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記者：李兆明

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