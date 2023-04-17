【新股IPO】梅斯健康2415周一起招股 一手入場費2566元

中國在綫專業醫師平台梅斯健康（新上市編號:02415）周一（17日）起至周四(20日)招股，擬全球發售6,678.9萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎每股9.1至10.16元；以每手250股計，一手入場費2,565.61元；下周四(27日)掛牌；聯席保薦人為中金及麥格理。





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該股是次上市引入了6名基石投資者，包括Harvest、廣發証券(01776)旗下廣發全球、安吉國融、安吉交投、安吉創投及七彩靈峰，共認購4,000萬美元公司股份。





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集資所得，其中約45%預計將用於業務擴張；約35%用於進一步的技術開發；約15%用於潛在投資及收購或與能夠與公司業務產生協同效應的公司建立戰略聯盟；約5%用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正