▲ 【商湯20】商湯上周遭員工持股公司、阿里巴巴合力沽貨 單日拋售共4500萬股

繼日本軟銀集團趁高減磅AI股商湯集團 （00020） ，另一上市前股東阿里巴巴 （09988） 以及商湯員工持股公司SenseTalent同步出手沽貨，單日拋售共4500萬股。

聯交所披露，商湯CEO徐立、首席科學家王曉剛、副總裁徐冰等也有份SenseTalent上周二（4月11日）沽出507.79萬股商湯B股，每股平均價約3.4520元，套現1725.00萬元，是商湯員工持股公司SenseTalent首次披露減持商湯股份。

SenseTalent上市後密密減持逾2.4億股商湯

SenseTalent上述交易後，商湯持股佔比由10.86%減至10.84%，持股數目降至36.28億，較上市前文件所披露的38.69億股減少2.41億股。

SenseTalent負責持有IPO前僱員持股計劃所發行的股份，徐立、王曉剛、徐冰等人也透過SenseTalent持有商湯B股，故減持不受自願禁售承諾限制。

平均3.45元沽貨、阿里賬面獲利4.99倍

阿里巴巴旗下淘寶中國同樣上周二減持4000萬股商湯B股，每股平均價約3.4520元，套現1.38億元。由於阿里每股商湯成本價只有約0.074美元（折合約0.576港元），料賬面獲利4.99倍。

交易後，阿里巴巴B股持股佔比由8.04%降至7.88%，跨越1個百分比，而觸發披露要求；總持股量6.23%降至6.11%，或20.46億股。

阿里半年減持5.38億元大貨

阿里巴巴旗下淘寶中國上一次披露減持商湯為去年11月8日，當時以每股1.8190元，減持8000萬股，套現1.46億元，持股數目降至22.71億股，意味由去年11月9日至今年4月11日期間，阿里巴巴勁沽2.25億股商湯，以期間平均價2.39元，貨值5.38億元。

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編輯：李哲毅