荃灣「3字頭」上車盤　錦豐園兩房391.8萬沽　原業主賺近300萬

二手放盤買少見少，買家加快入市。美聯物業姚偉明說，荃灣錦豐園2座中層A室，實用面積339平方呎，兩房設計，日前減價18.2萬元，以391.8萬元易手，實用呎價約11,558元。

姚偉明說，據悉買家是外區首置客，鐘情屋苑環境清靜，而且放盤叫價合符預期，所以購入單位。

據了解，原業主於2005年以104萬元購入單位，持貨18年，現帳面賺約287.8萬元，物業期內升值2.8倍。

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