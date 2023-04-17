瓏碧首錄租賃個案　夫婦客鍾情全新樓 1.95萬租兩房

香港置業吳仁傑表示，九龍城瓏碧新近陸續入伙，日前首宗租務成交，高層G室，實用面積約414平方呎，屬2房間隔，向東南望開揚樓景。吳仁傑指，業主以約1.98萬元放租約3星期後吸引區內客洽詢，雙方經議價後減價以1.95萬元成交，實用呎租約47.1元。據悉，新租客為夫婦，心儀單位屬全新樓，而且位於高層，故睇樓1次即決定承租。

資料顯示，業主於2022年8月以約1,083.8萬元購入上述單位，現享約2.2厘的租務回報。

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