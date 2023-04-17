【營商氣氛】渣打大灣區營商景氣指數飆升越50　專家預計明年首季將全面復常

中國和香港在疫後正開始復甦，企業營商信心也全部回復。據渣打銀行與貿發局公佈2023年首季「渣打大灣區營商景氣指數」 (GBAI)，不論是現況及預期指數均有大幅增長，反映大灣區企業對前景非常有信心。

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今季業務活動現狀指數終止了6連跌，按季增11.8點至51.3，是繼2021年第四季後首次超過50，分析指主要受外貿訂單飆升拉動。業務活動預期指數更躍升16.4點至61.5，終止了三連跌，也是該指數推出以來最高。

全面通關帶動復甦

香港貿易發展局研究總監范婉兒分析指，2023年首季全線營商指數出現改善，反映在通關效應下，大灣區企業已重拾信心，9個分項指數全線有改善。

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒亦表示，多達4成受訪企業表示回復至疫前約9成水平，餘下6成即使還未完全回復至疫前水平，也預期可在今年第4季回復至9成水平，預計在2024年第一季將全面復常。

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本報記者：李智賢

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