  • 26°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元存款】星展推港元及美元活期存款優惠　現有客戶新資金享5%美元或4.1%港元年利率

股市 18:25 2023/04/17

分享：

分享：

【港元存款】星展推港元及美元活期存款優惠　現有客戶新資金享5%美元或4.1%港元年利率

星展銀行向新舊客戶推特惠活期存款年利率。即日起至2023年4月30日，現有星展客戶登記並存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口，新資金可享達5%美元或達4.1%港元活期存款年利率。

該推廣由2023年4月14日至2023年7月5日止，適用於已持有星展豐盛理財戶口或DBS Account的特選個人客戶，而且該等客戶已於推廣期內透過指定連結成功登記推廣一次。「合資格新資金」指根據該行紀錄於推廣期內，多種貨幣儲蓄戶口港元結存或多種貨幣儲蓄戶口美元結存與2023年4月11日港元總存款結存或美元總存款結存的存款淨值增長。合資格新資金上限為3,000萬港元或380萬美元。

以合資格新資金分層最低門檻20萬港元計，擺足全期，可獲息1489.9港元。若最高合資格新資金上限3000萬元計，擺足全期，可獲息245,342.4港元。

貨幣 合資格新資金分層 活期存款合計遞增年利率*
    2023年4月14日–4月30日 2023年5月1日–5月31日 2023年6月1日–7月5日
港元 $200,000 - < $1,000,000以下港元 2.7% 3.0% 3.8%
$1,000,000 - <$5,000,000以下港元 2.9% 3.1% 3.9%
$5,000,000或以上港元 3.1% 3.3% 4.1%
美元 $25,000 - $3,800,000以下美元 3.5% 4.5% 5%

*活期存款合計年利率已包括e$aver額外年利率及基本儲蓄年利率。

新客戶新資金享達4%港元活期存款年利率

新客戶方面，即日起至2023年4月30日，成功開立或晉升至星展豐盛理財或開立DBS Account戶口只需存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口，新資金可享達4%港元活期存款年利率，而現有資金可享達1%優惠年利率。合資格客戶可享達4,200元現金獎賞。

該推廣由2023年4月1日至2023年6月30日止（「推廣期」），適用於星展銀行（香港）開立及晉升至或已持有星展豐盛理財戶口或DBS Account的個人客戶。合資格新資金及現有資金金額上限為3,000萬（或其等值）港元 。「現有資金」指根據本行紀錄於2023年3月31日的總存款結存。

合資格新資金分層 港元活期存款年利率+ (適用於開立或晉升至星展豐盛理財或開立DBS Account戶口)
  2023年4月 – 6月
$200,000 - < $1,000,000以下港元 3.3%
$1,000,000 - $5,000,000以下港元 3.6%
$5,000,000或以上港元 4.0%

+港元活期存款年利率已包括e$aver額外年利率及港元基本儲蓄存款利率

相關文章：

【港元定存】港元定存新客享10厘息 開戶迎新大激賞最後召集

編輯：胡學能

活期存款 儲蓄 星展銀行 港元活期存款 港元 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升28點　納指期貨跌13點（不斷更新）

下一篇文章

【商湯20】商湯上周遭員工持股公司、阿里巴巴合力沽貨　單日拋售共4500萬股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【消費券2023】如何最划算使用消費券？　一文看清消費券優惠（不斷更新）
【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話
【外圍一周前瞻】市場關注美股季績　多名聯儲局官員將發表講話
【恒指夜期+北水】北水錄逾74億淨流入　超過一個月來最多　主力吸指數ETF沽騰訊建行　恒指夜期升16點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水錄逾74億淨流入　超過一個月來最多　主力吸指數ETF沽騰訊建行　恒指夜期升16點（不斷更新）
【裁員潮】巴克萊據報本周其投資銀行裁員逾100人　不足6個月第二輪裁員
【裁員潮】巴克萊據報本周其投資銀行裁員逾100人　不足6個月第二輪裁員
【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險
【美國經濟】美元霸權地位會被動搖？耶倫罕有表示有風險
【電動車】小鵬汽車抽升7%　董事長何小鵬料未來10年只餘8家頭部車廠　發布「扶搖」架構、縮新車研發周期
【電動車】小鵬汽車抽升7%　董事長何小鵬料未來10年只餘8家頭部車廠　發布「扶搖」架構、縮新車研發周期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款