▲ 【港元存款】星展推港元及美元活期存款優惠 現有客戶新資金享5%美元或4.1%港元年利率

星展銀行向新舊客戶推特惠活期存款年利率。即日起至2023年4月30日，現有星展客戶登記並存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口，新資金可享達5%美元或達4.1%港元活期存款年利率。

該推廣由2023年4月14日至2023年7月5日止，適用於已持有星展豐盛理財戶口或DBS Account的特選個人客戶，而且該等客戶已於推廣期內透過指定連結成功登記推廣一次。「合資格新資金」指根據該行紀錄於推廣期內，多種貨幣儲蓄戶口港元結存或多種貨幣儲蓄戶口美元結存與2023年4月11日港元總存款結存或美元總存款結存的存款淨值增長。合資格新資金上限為3,000萬港元或380萬美元。

以合資格新資金分層最低門檻20萬港元計，擺足全期，可獲息1489.9港元。若最高合資格新資金上限3000萬元計，擺足全期，可獲息245,342.4港元。

貨幣 合資格新資金分層 活期存款合計遞增年利率* 2023年4月14日–4月30日 2023年5月1日–5月31日 2023年6月1日– 7月5日 港元 $200,000 - < $1,000,000以下港元 2.7% 3.0% 3.8% $1,000,000 - <$5,000,000以下港元 2.9% 3.1% 3.9% $5,000,000或以上港元 3.1% 3.3% 4.1% 美元 $25,000 - $3,800,000以下美元 3.5% 4.5% 5%

*活期存款合計年利率已包括e$aver額外年利率及基本儲蓄年利率。

新客戶新資金享達4%港元活期存款年利率

新客戶方面，即日起至2023年4月30日，成功開立或晉升至星展豐盛理財或開立DBS Account戶口只需存入合資格新資金至多種貨幣儲蓄戶口，新資金可享達4%港元活期存款年利率，而現有資金可享達1%優惠年利率。合資格客戶可享達4,200元現金獎賞。

該推廣由2023年4月1日至2023年6月30日止（「推廣期」），適用於星展銀行（香港）開立及晉升至或已持有星展豐盛理財戶口或DBS Account的個人客戶。合資格新資金及現有資金金額上限為3,000萬（或其等值）港元 。「現有資金」指根據本行紀錄於2023年3月31日的總存款結存。

合資格新資金分層 港元活期存款年利率+ (適用於開立或晉升至星展豐盛理財或開立DBS Account戶口) 2023年4月 – 6月 $200,000 - < $1,000,000以下港元 3.3% $1,000,000 - $5,000,000以下港元 3.6% $5,000,000或以上港元 4.0%

+港元活期存款年利率已包括e$aver額外年利率及港元基本儲蓄存款利率

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編輯：胡學能