【騰訊700】騰訊自研芯片滄海 實現量產並投入使用數萬片

騰訊(00700) 旗下騰訊雲微信公眾號公布，去年3月以來，自研視頻編解碼芯片「滄海」已經量產並投用數萬片。在雲遊戲、直點播等場景中，滄海目前已面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。在最新揭曉的MSU硬件視頻編碼比賽結果中，滄海在參加的兩個賽道的8項評分中，全部獲得第一。騰訊全日收報371元，上升1.5%。

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從各項指標看，在同碼率下，相較於業界GPU等標品硬件，滄海能大幅改善畫面質量；在120fps的高幀率檔位上，同等質量下，滄海比行業領先水平進一步節省10％以上的碼率；另外，滄海芯片的單幀1080p的編碼耗時僅4毫秒，吞吐性能幾乎不受到編碼參數、視頻類型的影響。

騰訊2001年在數位生態大會上，首度披露三款自研芯片，包括視頻轉碼芯片「滄海」、人工智能（AI）推理芯片「紫霄」及智能網卡芯片「玄靈」。

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