  • 26°C
香港時間 : 2023417日 (週一) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊自研芯片滄海 實現量產並投入使用數萬片

股樓投資 18:45 2023/04/17

分享：

分享：

騰訊(00700) 旗下騰訊雲微信公眾號公布，去年3月以來，自研視頻編解碼芯片「滄海」已經量產並投用數萬片。在雲遊戲、直點播等場景中，滄海目前已面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。在最新揭曉的MSU硬件視頻編碼比賽結果中，滄海在參加的兩個賽道的8項評分中，全部獲得第一。騰訊全日收報371元，上升1.5%。

【電動車】小鵬料未來十年 行業僅剩八間大型車廠  詳情請看【下一頁

從各項指標看，在同碼率下，相較於業界GPU等標品硬件，滄海能大幅改善畫面質量；在120fps的高幀率檔位上，同等質量下，滄海比行業領先水平進一步節省10％以上的碼率；另外，滄海芯片的單幀1080p的編碼耗時僅4毫秒，吞吐性能幾乎不受到編碼參數、視頻類型的影響。

騰訊2001年在數位生態大會上，首度披露三款自研芯片，包括視頻轉碼芯片「滄海」、人工智能（AI）推理芯片「紫霄」及智能網卡芯片「玄靈」。

【石油股】內地成品油價格上調 三桶油齊造好 中石油升近5%最強  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

上一篇文章

【綠色觀察者@iM網欄】香港Vs新加坡的可持續發展（上）

下一篇文章

【東航670】東航周均航班據報回復至844班次 較3月升6成 單周客流量首破10萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【社屋項目】長沙灣順庭居接受申請　提供132單位最快6月入伙
【社屋項目】長沙灣順庭居接受申請　提供132單位最快6月入伙
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【免費巴士】九巴舉辦太陽能巴士免費乘車日　未來四個星期舉辦3次　限指定路線及班次
【免費巴士】九巴舉辦太陽能巴士免費乘車日　未來四個星期舉辦3次　限指定路線及班次
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款