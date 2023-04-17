元朗「3字頭」上車盤　大興大廈一房353萬沽　呎價9289元

樓價回升，上車客加快入市。利嘉閣地產黃永全說，元朗大興大廈A座高層5室，實用面積約380平方呎，一房間隔，外望開揚市景，原叫價355萬元，終略減2萬元，以約353萬元易手，實用呎價約9,289元。

黃永全透露，買家見上址叫價符合預算，加上間隔實用，附近民生店舖林立、而且交通方便，所以睇樓後即決定拍板入市，而屋苑現時有約5個放盤，入場費390萬元起。

據了解，原業主於2017年以約306萬元買入單位，持貨6年，現帳面賺約47萬元，物業期內升值約15%。

延伸閱讀【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機