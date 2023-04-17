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元朗「3字頭」上車盤　大興大廈一房353萬沽　呎價9289元

股樓投資 18:03 2023/04/17

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樓價回升，上車客加快入市。利嘉閣地產黃永全說，元朗大興大廈A座高層5室，實用面積約380平方呎，一房間隔，外望開揚市景，原叫價355萬元，終略減2萬元，以約353萬元易手，實用呎價約9,289元。 

黃永全透露，買家見上址叫價符合預算，加上間隔實用，附近民生店舖林立、而且交通方便，所以睇樓後即決定拍板入市，而屋苑現時有約5個放盤，入場費390萬元起。

據了解，原業主於2017年以約306萬元買入單位，持貨6年，現帳面賺約47萬元，物業期內升值約15%。

延伸閱讀【多圖】University Hill示範單位陪你睇 不設走廊 室内空間更實用【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

大興大廈 利嘉閣 元朗 二手市場 私人屋苑

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