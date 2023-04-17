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東環兩房業主微蝕8萬離場　東涌區成交量按月同期跌兩成

股樓投資 17:46 2023/04/17

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中原地產吳家威表示，近期新盤蜂擁推售，加上二手市場平盤已消化，令二手成交減慢。東涌區本月暫錄得18宗成交，相比上月同期回落約22%。東涌區東環5A座高層9室，實用面積482平方呎，兩房連儲物房間隔，開價750萬元，減價50萬元，以700萬元沽出，實用呎價14523元。買家為用家，因在區內工作，為方便上班，故購入上址。

原業主則於2018年9月以708萬元購入單位，持貨約5年，帳面蝕8萬元或1%。。

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撰文 : 蔡子俊

東環 東涌 中原地產 私人屋苑

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