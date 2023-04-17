【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7

其他股評時段:

04:20 00020 商湯

09:25 00941 中移動

10:10 港股全日抵開高走

12:00 北水肯買貨

12:40 廣島開G7峰會

15:00 北水買00981 中芯國際？

18:00 北水大買指數ETF

18:20 00700 騰訊 03690 美團

21:10 指數靠什麼個股貢獻？

24:00 有什麼個股有北水淨流入？

28:10 內房股?

29:50 車股開車？

33:20 02269 藥明生物

35:22 恒指頭肩頂還是頭肩底？

37:10 00788 中國鐵塔



《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com



#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+



#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription