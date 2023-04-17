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【TSLA】Tesla上海超級工廠員工將被削花紅一事放上社交平台公審　據報與2月的「安全事故」有關

股市 17:33 2023/04/17

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【TSLA】Tesla上海超級工廠員工將被削花紅一事放上社交平台公審　據報與2月的「安全事故」有關

外電報道，Tesla（美：TSLA）上海超級工廠員工在上一個周末被告知，其表現花紅或被削減一事，因此透過社交平台貼文，尋求引起Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）及內地民眾的關注。

有關Tesla上海工廠削減花紅的貼文，被發現出現在討論平台如「百度貼吧」，部分同類貼文亦發給馬斯克及其母親Maye Musk，以至Tesla官方Twitter賬戶。

Tesla上海工廠員工年薪約11萬元人幣

部分貼文指，他們相信表現花紅被削減，與今年初工廠出現「安全事故」有關，導致有致命意外，並且批評Tesla削減季度花紅，被削減幅度約2000元人民幣。另一部分貼文又稱，自從2月的事故導致1名工人死亡後，上海工廠的員工便被不公平對待。

現時Tesla上海工廠員工的每月底薪約5340元人民幣，加班工作會有補貼，替更、年度及季度也有花紅，意味連同花紅及加班費，每年員工薪酬可達11至12萬元人民幣。

面對需求下降，現時Tesla在包括香港等數個市場降價，引起市場對其利潤率的關注。

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編輯：陳韻妍

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 花紅 補貼 馬斯克 Tesla 社交平台 上海 Twitter
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