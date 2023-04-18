美國兩州有學校禁日漫《暗殺教室》涉謀殺老師情節

美媒報道，美國佛羅里達州（Florida）和威斯康星州（Wisconsin）有學校已針對日漫《暗殺教室》下禁令。推動學校下禁令的團體認為，漫畫涉及在教室使用槍械及暗殺老師等情節，不適合學生觀看。

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其中佛州吉福德區（Gifford）的吉福德中學（Gifford Middle School）早於3月，已將《暗殺教室》從學校圖書館下架，是首間針對該漫畫採取措施的學校。

動漫與真人版電影角色對比

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背後推動的保守派團體Moms for Liberty佛州印第安河縣（Indian River County）區主席Jennifer Pippin表示，美國近年不斷發生校園槍殺案的前提下，《暗殺教室》涉及學生在課室內使用槍械的情節，認為不適合學生觀看。

她強調，不希望學生觀看漫畫後錯誤認為殺害教師的做法合理。

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至於威斯康星州，Elmbrook學區亦因家長投訴情節涉及色情暴力，已將漫畫從網上圖書館系統下架。學區接受《霍士新聞》採訪指，做法符合其圖書館藏書指引。

《暗殺教室》講述怪物老師「殺老師」揚言要摧毀地球，各國首領將暗殺任務交予「殺老師」任教班級的中學生，提供武器要求學生在1年內殺死老師。

學生成功完成暗殺任務將獲得100億日圓（約5.86億港元）獎勵，內容講述全班學生設法殺死老師的過程。

《暗殺教室》漫畫於2012年開始連載，2014年被改編成動漫，2016年更被拍成真人電影。

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責任編輯：李俊儀