【職場趣聞】去旅行一定要買手信? 唔買又得唔得呢?

通關後，不少打工仔都已經去過旅行或正想準備出發旅行，但多年無去旅行，或許有些事會忘記做，例如去完旅行是否需要買手信給同事呢? 近日有位網民於討論區表示，自己去完旅行，被同事質問為甚麼不買手信。

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其實去旅行是否一定要買手信這件事真的很因人而異，亦與公司的文化有很大關係。不過都是心意的一種，多數人都會買食物讓同事分享，這樣大家開心又不是一個大數目，所謂「禮多人不怪」其實也不是太大問題的。

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責任編輯：陳玉蓮