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【5G風險】德國擬全面審查中國製5G設備　保護通訊網絡

科技 17:37 2023/04/17

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德國內政部長Nancy Faeser透露，正逐一檢查安裝於德國境內所有5G網絡的中國零件。

在德國政府重新評估與中國貿易夥伴關係之際，德國內政部長Nancy Faeser也透露，正逐一檢查安裝於德國境內所有5G網絡的中國零件，旨在識別風險和減少依賴。外媒分析指，是次德國政府矛頭直指華為。

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德國《星期日圖片報》報道提到，Faeser日前表示，德國內政部正逐一檢查安裝於國內的5G網絡的所有中國零件。她強調，檢查的三大重點為識別風險、防止危機及避免依賴，而此舉是為了保護當地通訊網絡。

事實上，路透社上月曾引述政府消息指，德國政府或基於安全風險考慮，禁止當地5G網絡建設採用中國電訊設備商華為及中興通訊生產的一些零件，而已安裝的零件亦可能需要拆除。報道也提及，德國政府一直對華為處審慎態度，憂慮這類企業與北京安全部門的緊密關係。

【CCTV畫面外洩】與採用華為芯片有關？　逾700個台灣私人CCTV畫面外洩

責任編輯：曾曉汶

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