【信義能源 3868】 信義能源擬折讓近一成「十供一」 一度跌逾11%失守供股價

信義能源（03868）宣布以「十供一」方式供股，每股供股價為2.19元，較上周五（14日）收市價折讓9.9%，最多發行7.44億股，集資超過16億元。公司解釋主要用於還債，拖累股價今日（17日）逆市受壓，最多跌超過11%，低見2.16元，一度失守供股價，收報2.27元，仍大跌6.6%。

【ChatGPT熱潮】 嶺南股份稱騰訊即將推出chatGPT產品 騰訊升逾4%成藍籌之冠【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

摩通發表研究報告指出，市場未有預期信義能源會集資，但仍予其「增持」投資評級，目標價3元。該行指，截至去年底，信義能源的淨債務與股本比率按年下降3.2個百分點至26.9%，因此市場對其集資活動預期不高，而供股將會造成每股盈利攤薄，料股價將下跌。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧