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【一時佳話@iM網欄】自我膨脹的下場

名人薈萃 16:43 2023/04/19

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話說有一隻牛蛙遇見一頭真正的牛，由於牛蛙在青蛙家族中絕對算得上是巨無霸，所以牠一向自負。因此當牠看到牛的體形超過自己便很不服氣，於是拼命吸氣，試圖漲大自己肚子。當牠愈吸氣，體積便愈膨脹。當牠自以為體形大過牛時，「嘭」的一聲，肚皮破了。

若讀者們以為這種事情只會發生在創作的故事裏，那就錯了！歷史和職場中像牛蛙的人比比皆是。

大將年羹堯之死
清朝雍正皇帝因可信可用的猛將不多，於是重用年羹堯。年羹堯也不負雍正的信任，屢立戰功，因此得到更多封賞，令雍正更倚重他。全京城也知道年羹堯不但是猛將，還是皇帝的寵臣，對他又敬又畏。

由於年羹堯的風頭一時無兩，身邊人人阿諛奉承，歌功頌德，漸漸他也膨脹起來，覺得雍正有今天全靠他，沒有他不行。於是他作為大將軍，竟要求蒙古王族見他時下跪。年羹堯進京時，官員要到郊區下跪迎接他，而他卻繼續坐在馬上走過。王公大臣問候他，他也只是點頭回應，也不下跪接聖旨。而且他經常以莫須有的罪名罷免或殺害官員。年羹堯的暴行，不但令很多人討厭他，更令雍正對他由愛變恨，視他為心腹大患，最後更把他抄家滅族。

同場加映：【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

溫股知新
【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

年羹堯肯定是能人，卻絕非高人；他可能聰明，但肯定沒有智慧。事實上，除了年羹堯外，中國歷史裏起碼還有漢的韓信，三國時期的禰衡，也是自大招禍的例子。真是「上帝要你滅亡，必先令你瘋狂！」

局當全勝要留神
筆者在職場多年，見過很多經理、總監包括筆者自己，當遇到一些旗下同事表現優良，便忍不住多加提拔，給予多些機會。有些同事能勝任便會給予更多，就像《聖經》馬太福音3個樸人的比喻一樣。

可惜有些人當得到這些榮譽和成功後，便以為這些機會是純粹靠自己爭取得來的，忘記了是別人給予的。只是忘記了還好，但大部分人下一步便化身為年羹堯，教上司做事，更甚是以功績脅迫上司。

在現代社會職場中，未必會因此招致殺身之禍，但肯定會令上司把未來的機會轉送給別的同事。所以筆者經常跟同事們說：「你有多謙虛，便可容納多大的榮耀。」

幸好基督教信仰經常提醒筆者，我們現在所擁有的一切都不是自己的，擁有權在神手上，我們只是被託管的。既然不是自己，那又有何值得驕傲呢？筆者其實見過很多真正的成功人士，當他們地位愈高，成就愈大時，身段放得更低，就像成熟的麥子般。

最後送一句說話給讀者：「事到萬難需放膽，局當全勝要留神。」加油！互勉之。

本文節錄至803期Focus《一時佳話》。

作者＿周榮佳

作者簡介：作者簡介：從事保險業逾廿年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。現職某大保險公司資深區域總監。Wave除獲HKFI年度傑出保險代理、GAMA最高管理成就獎、《iMoney》香港保險風雲人物外，更獲選亞洲年度最佳保險領袖，在業界享負盛名。

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