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【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動

理財智慧 08:26 2023/04/18

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每年的6月1日，是聯合國糧農組織定名的「世界牛奶日」（World Milk Day），荷蘭皇家菲仕蘭（菲仕蘭）自2013年起將「世界牛奶日」帶到香港，全力支持「香港世界牛奶日」舉辦不同活動。今年「香港世界牛奶日」攜手與親子創意品牌ohmykids合作，推出「童遊油麻地」社區探索活動，讓親子一同動身遊走和探索城市，同時了解牛奶的營養價值和健康生活知識，玩樂也變得別具意義。

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【消費劵】WeChat Pay HK正式登陸百佳、屈臣氏、豐澤 一文看清各大商戶優惠，詳見【下一頁

是次活動由「香港世界牛奶日」及ohmykids主辦，呈獻皇牌親子社區探索活動「童遊」，更特別設計了全新油麻地路線讓大家挑戰！ohmykids的宗旨是鼓勵孩子創造，並且要相信孩子，因此活動將由小朋友帶領家長一同在城市定向任務中探索油麻地區，透過使用手機應用程式完成任務。過程中孩子需要學習看地圖，帶領家長發掘滿載歷史文化的油麻地地標；亦會學習有關牛奶營養的知識和進行充足運動對成長的重要性，鼓勵小孩「Drink　Move　Be Strong」，實踐「2+60」，保持每日補充2份奶類[1]及每日做60分鐘運動[2]的健康習慣。透過約2小時的互動遊戲，培養孩子解難能力、學習與家長溝通和向途人發問等，齊齊完成任務，創造親子獨有回憶，既有趣亦有成功感。

【溫股知新】恒指上衝 只欠東風？

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每位參加小朋友將會獲得「小領隊選手包」一份，內有製作精美的「童遊小領隊」T-shirt、領隊「Follow Me」 旗仔及地圖等，最特別是有「家長靜音模式貼紙」，讓小朋友擔大旗、做領隊，帶領家長玩轉油麻地！「小領隊選手包」更附送子母®產品，為小朋友於活動前增添活力，完成任務無難度！

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為向弱勢社群宣揚攝取足夠奶類的重要性，「香港世界牛奶日」於去年成立全港首個「牛奶銀行」計劃，與慈善機構樂餉社（Feeding Hong Kong）合作，定期提供營養豐富的乳製品予基層人士。而是次「童遊油麻地」門票則會以「『香港世界牛奶日』優惠價」100元發售（原價為290元），每售出一張門票，「香港世界牛奶日」將透過「牛奶銀行」加碼捐出3排子母®牛奶飲品（價值HK$108）予樂餉社，讓不同年齡層的弱勢社群均有機會攝取足夠奶類，滋養他們的健康生活。因此所有玩家不但能以優惠價親子同樂探索社區，更能一齊做善事，快樂意義Double Up！
此外，「香港世界牛奶日」為進一步鼓勵全港家庭邊玩邊實踐健康生活，亦會邀請30個受惠於「牛奶銀行」的基層家庭參與「童遊油麻地」活動，齊齊接受挑戰探索社區。

【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.16更新），詳見【下一頁

樂餉社項目總監梁建輝先生表示：「自『牛奶銀行』成立以來，截至2022年已提供超過48噸可供食用的乳製品，惠及4,000個基層家庭，推廣健康飲食及營養教育。好高興『香港世界牛奶日』今次舉辦『童遊油麻地』活動，讓更多人了解『牛奶銀行』計劃，並讓大眾可參與計劃的籌募行動。此外，我們亦樂見30個受惠家庭參與活動，讓家長與小朋友有機會體驗不同類型的活動，以及學習實踐健康的生活習慣。」

 

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責任編輯：陳詠妍
 

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