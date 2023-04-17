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【騰訊700】騰訊自研芯片「滄海」已量產　並投用數萬片

股市 17:06 2023/04/17

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【騰訊700】騰訊自研芯片「滄海」已量產　並投用數萬片

騰訊 （00700） 旗下騰訊雲微信公眾號公布，披露自研視頻編解碼芯片「滄海」，已在業務場景中投用數萬片，在雲遊戲、直點播等場景中，面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。

「滄海」芯片著力於解決視頻編解碼中高畫質、低延遲、低成本的問題。在演算法上，「滄海」芯片完整實現高精度運動搜索等所有主流編碼工具，並融合騰訊雲軟件編碼器碼率控制等方面的領先技術，壓縮率高於市面標品35%以上。

騰訊表示，有著長期的芯片研發規劃和投入，結合算力場景，推動自研芯片規模落地。目前，騰訊已經實現芯片端到端設計、驗證全覆蓋。

除了「滄海」芯片外，騰訊自研的AI推理芯片「紫霄」，採用自研存算架構和自研加速模塊，可以提供高達3倍的計算加速性能和超過45%的整體成本節省，目前也已在內部業務中投用，而另一高性能網絡芯片「玄靈」，助力打造下一代高性能網絡基礎設施。

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編輯：姚卓然

 

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