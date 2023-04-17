▲ 【台灣股市】寬量國際：台企不只台積電 中小企潛力大 可瞄準「HEAD」產業

台積電（美：TSM）及鴻海集團均是台灣著名大型企業，負責連接台資企業與國際投資者的寬量國際（QIC）創辦人暨行政總裁李鴻基表示，「台灣不只有台積電」，台灣市場逾90%公司都是市值少於20億美元的中小企，它們潛力更大，除科技硬件行業外，「HEAD」更是明日之星，即生物製藥、新能源、汽車（電動車為主）及軟件數據。

李鴻基接受本報專訪時表示，台灣股市的外資持股比例約40%，是全亞洲最高，但台灣很多中小企基於現金流充裕，不需要融資，故很少跟投資者接洽。

台灣生物製藥發展相當成熟

「台灣公司在ESG方面做得不錯，但近年國際投行在中小企業投放的研究資源不斷減少，不少台灣中小企因此未受到覆蓋，惟它們都是具實力的企業，故寬量國際便協助他們到香港及新加坡舉行投資者日。」

寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）稱，台灣有很多高科技企業，但生物製藥發展也相當成熟，而且台灣生物製藥股的股價過去兩年表現相當理想，跑贏香港同類股份，令更多投資者更有興趣研究。

全球推行低碳，谷月涵指，台灣政府着力推動新能源，冀新能源於2030年佔發電比例由目前6%升至30%，預期相關產業鏈投資額約300億美元，故吸引不少投資者來投。「至於電動車的作業系統，一部分是找台灣企業製造。」

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記者：陳韻妍