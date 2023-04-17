【丹麥王室】女王83歲生日 與次子一家破冰聚首一堂

丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）因取消次子約阿基姆王子（Prince Joachim） 4名子女「殿下」（HRH）頭銜，雙方關係惡化。周日（16日）為瑪格麗特二世83歲生日，約阿基姆王子一家也與其餘王室成員聚首一堂，共同為女王慶生。

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瑪格麗特二世上月完成背部手術，趁生日與一眾王室成員現身阿馬林堡宮（Amalienborg）陽台。她僅以淡妝示人，將頭髮紮成一個髮髻，穿著淺藍色套裝配以藍鑽耳環，展現優雅的一面。

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王儲弗雷德里克王子（Prince Frederik）與王儲妃瑪麗（Princess Mary）及4名子女都在陽台上，向民眾揮手執意。

至於約阿基姆與妻子瑪麗（Princess Marie）及他與兩任妻子所生的4名子女，稍後也於陽台現身。

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約阿基姆的4名子女已被剝奪王子或公主頭銜，改稱為Monpezat伯爵或女伯爵「閣下」（His or Her Excellency）。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）女王去世後，瑪格麗特成為全球唯一在世的女王。她也是現時在位時間第二長的君主，僅次於汶萊蘇丹國王哈桑納爾（Hassanal Bolkiah）。

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責任編輯：鄭錦玲