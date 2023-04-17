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【中港通關】渣打大灣區營商景氣指數升至年半新高　貿發局：零售業可望持續改善

宏觀解讀 19:30 2023/04/17

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【中港通關】渣打大灣區營商景氣指數升至年半新高　貿發局：零售業可望持續改善

渣打銀行與香港貿發局發布首季渣打大灣區營商景氣指數（GBAI），業務活動現狀指數單季升11.8點至51.3，預期指數更升16.4點至61.5，為近6季度最高。貿發局研究總監范婉兒表示，隨中港通關零售業可望持續改善，當中看好成衣及珠寶業，不過對電子零件相關的科技行業態度「審慎」，因去庫存問題仍存，長遠行業復甦步伐參差。

該調查於2月3日至3月14日期間進行，每季訪問逾1,000家大灣區企業，按收集的數據編制出指數。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，內地自年初對外開放，帶動經濟活動急速復甦，大灣區內企業的營商信心首季已明顯改善，相關指數大幅反彈，料內地各項政策支持以及全面通關，經濟復甦勢頭有望持續。現時不少企業的營運仍未回復疫情前水平，相信大灣區有足夠空間追回。

加息趨勢方面，劉健恆表示，雖然有市場人士認為美國息口5月將見頂，12月前或減息達3次，但該行認為美國今年減息步伐較小，年內只減息1次，然後2024年將繼續減息。

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記者：宋佩恩

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