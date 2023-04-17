▲ 【HSBC滙豐】滙豐馬勵濤：中國經濟增速非同尋常 滙豐持續投資中國市場所有領域

HSBC滙豐 （00005） 旗下滙豐中國昨日（16日）及今日（17日）在北京舉辦首屆中國投資者高峰會。滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）在會上表示，中國政府對今年GDP增長的預期目標是5%左右。根據滙豐環球研究團隊的預測，中國有望實現5.6%的更高增長，放在全球經濟的大背景下，上述增長速度仍非同尋常。

馬勵濤指出，國際貨幣基金組織預計，今年全球GDP增長2.8%，基於此，內地今年將有望貢獻全球總增長的三分之一左右（32%），從亞洲來看，亞洲的新興和發展中經濟體對全球經濟增長的貢獻將高達47%。因此即使是在當下全球經濟充滿動盪和不確定的時期，仍然有巨大機遇存在。

滙豐加速投入把握中國財富市場機遇

他表示，在支持中國實現未來願景方面，財富管理發揮著至關重要的作用。財富管理，尤其是在亞洲市場的財富管理業務，是滙豐重點投資的領域。而中國市場，更是滙豐全球財富管理願景的核心所在。

他又提到，滙豐在中國市場有着深厚根基，在此基礎上，滙豐正對所有業務領域進行持續投資。在財富管理及個人銀行業務方面，滙豐的投資涵蓋零售銀行、財富和資產管理、私人銀行和保險業務、以及金融科技等，並且，該行在所有領域都全力以赴。

滙豐集團上周五（14日）宣布，在內地市場正式啟動大財富管理矩陣策略，加速投入把握中國財富市場機遇，這標誌着外資金融機構首次加入大財富管理賽道。新策略將整合滙豐旗下機構在內地的渠道、產品、服務和技術，強化全價值鏈協同發展，提高中國在滙豐亞洲財富管理業務的比重。新策略啟動當日，滙豐中國宣布全面升級環球私人銀行傳承規劃解決方案，包括推出家族信託諮詢服務。

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編輯：胡學能