【大行報告】中移動A股創上市新高 瑞銀重申中移動為行業首選
股樓投資 17:07 2023/04/17
中移動（00941）A股（滬﹕600941）今日（17日）升4.6%，收報102.81元人民幣，創上市以來新高；H股亦升3.1%，收報69元，創逾4年新高。瑞銀發表研究報告指，預料3大中資電訊股今年首季服務收入增長分別錄得8%、7.8%及6%。
該行又指，受惠於工業數字化收入增長較高，料中移動（00941）將會繼續跑贏同業，加上股息率達8厘，具吸引力，因此列為行業首選，予其目標價爲85元，維持「買入」投資評級。
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該行預料，今年首季中移動、中電信以及中聯通的息稅後淨利潤分別按年升5.9%、3.4%及3%，主要是工業數字化持續，繼續為息稅後淨利潤率帶來壓力；同時預料今年首季利潤增長分別達6.8%、10.3%及12.4%，正跟隨其利好的全年指引的軌道。
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記者：郭秀慧