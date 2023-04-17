美國商業銀行存款增加 銀行貸款及租賃下降擬是市場為加息作準備

在上個月美國兩家大型區域性銀行倒閉後，美國商業銀行的存款在4月初有所增加，代表在銀行業出現大規模存款外流後，人們對銀行業的信心再次增強。

聯儲局周五（14日）公佈的數據顯示，在截至4月5日的一周內，所有商業銀行的存款從一周前的17.35萬億美元上升到17.43萬億美元，未經季節性調整。

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在聯儲局為減緩經濟和冷卻通脹而大幅加息一年多之後，上個月的銀行業動盪似乎有可能為比聯儲局加息已經帶來的更緊的信貸條件做準備。數據顯示，所有銀行的貸款和租賃從一周前的12.07萬億美元下降到12.06萬億美元。

最大的25家銀行和中小型銀行平均分配了這一增長，令美國最大的銀行的存款高於矽谷銀行（SVB）和簽名銀行（Signature Bank）倒閉前的水平，但小銀行的存款仍然低於以前的水平。

小型銀行在連續倒閉後受到存款外流的嚴重打擊，一些儲戶將現金轉移到大型機構，因為市場擔心存款多過25萬美元的賬戶可能面臨風險。

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記者：張瑋婷