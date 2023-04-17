▲ 【P911】保時捷首季向中國交付逾2.1萬輛跑車 按年大增21%

即使環球經濟動力惹憂慮，多家奢侈品牌首季銷售報捷，豪華跑車車廠保時捷（Porsche，德：P911）公布，今年首季交付量按年增長18%至80,767輛，中國繼續是保時捷單一最大市場，上季向華交付21,365輛跑車，按年增長21%。保時捷指，銷售明顯受惠於中國放寬疫情限制措施。

其他地區方面，保時捷首季北美交付量按年增30%至19,651輛，德國以外歐洲市場交付量增14%至18,420輛，德國本土交付量增19%至8,247輛，其他海外和新興市場交付量增5%至13,084輛。

保時捷指，SUV車型繼續是最受歡迎產品，Macan、Cayenne 交付量分別增30%和23%，經典跑車911則增長19%。不過，全電動Taycan 首季交付量按年跌3%至9152輛，公司解釋主要受供應鏈緊張影響。

保時捷去年全年交付量按年增3%，當中中國市場按年下跌2%，全年交95671輛。

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編輯：麥德銘