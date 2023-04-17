【金價走勢】專家料今年底金價2300美元才見頂 勢創歷史新高

▲ 金價於上周逼近歷史高位。

憧憬美息快見頂，金價近期愈升愈有，每盎斯國際金價再次突破2000美元大關，上周曾見2047美元，市場料勢必再挑戰歷史新高、即是2020年8月7日所創下的2075美元。受惠全球去美元化、央行掃金等利好因素，大好友料今年底金價或衝上2300美元的史上新高；如以現貨金今天（4月17日）暫報2004美元計，潛在漲幅15%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，3個月內金價預測為2100美元，未來6至12個月預測為2300美元。

廖嘉豪認為，5月4日聯儲局仍有機會再加息0.25厘。美國上周公布消費者、進口和生產者價格，所有都明顯放緩。緊縮的信貸環境和有記錄以來最快的緊縮周期，促使物價壓力減輕。近期美國不同就業數據亦轉弱，例如首次申領失業救濟人數開始回升。實際零售銷售亦已經下降，反映消費者或無法保持較高消費水平。

廖嘉豪補充，聯儲局有機會看到這種經濟轉變並暫停加息，如果美國經濟於下半年陷入衰退，儲局甚至可能轉向減息。

不過，保守派指，近年金價每次衝上2000美元心理大關後，未幾瞬即掉頭回落，例如去年2月受俄烏戰事突爆發的刺激，以至今年3月等，皆出現假突破陷阱，金價先急升後倒跌，遂建議散戶在現水位不宜高追，須待金價在1950美元整固才低吸，值博率較高。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，美國加息周期近尾聲，增加黃金的吸引力，料金價的高低位介乎1900到2150美元，年底目標為2070美元；如果黃金回落至1900到1950美元，將是理想的吸納位。

專家：美加息近尾聲 增黃金吸引力

上商研究部主管林俊泓料，年內金價在1800到2100美元浮沉，年底只險守2000美元；現價已接近歷史高位，暫不宜考慮增持。

金價呈強勢，帶旺貴金屬股票，例如紫金礦業 （02899） 、靈寶黃金 （03330） 及中國黃金國際 （02099） 等，最近已集體抽升。

凱基亞洲投資策略主管溫傑今午回應本報查詢指，今年金價的低位已過，並預計於年底破頂高見高位2300美元。

溫傑認為，SPDR金ETF （02840） 走勢上與國際金價同步，不想承擔企業風險的投資者，可考慮用ETF部署，於1440到1470元區間分注買入，潛在升幅約10%至15%。

反觀，甘願承受較大波動性較大的投機族，可考慮山東黃金 （01787） 及招金礦業 （01818） ，因兩者大部份收入來自黃金業務；可待股價略為回調至10天平均線附近，即山東黃金約為16.6元，以及招金約12.8元，才吼位低撈。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪