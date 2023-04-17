「第五屆香港公共關係獎2023」業界奧斯卡盛事 早鳥報名最後召集

由香港公共關係專業人員協會舉辦、今年矚目回歸的「第五屆香港公共關係獎2023」現正公開接受報名，期待工商機構、非政府組織、專上學生及公關從業員積極參與。請即登陸香港公共關係專業人員協會官方網站 https://prpa.com.hk 報名今屆「香港公共關係獎」，早鳥報名截止日期為2023年4月19日。

獲譽為香港公關界奧斯卡的「香港公共關係獎」於2010年首辦，是全港首個由本地公關業界團體舉辦的獎項，旨在嘉許機構、團隊及公關從業員，表揚其在籌劃和執行公關計劃的卓越效益，同時亦為業界提供互相觀摩學習的機會，促進業界交流，提高專業水準，推動行業發展及進一步提升界業形象。時至今日，「香港公共關係獎」已發展成為本地公關界盛事，今屆專業評審團由15位商界、公關行業、傳媒、非政府組織及學術界領袖組成，為各奬項進行評審。

第五屆香港公共關係獎設有九個公關案例獎項以及兩個個人獎項，包括新增的疫情應對傳訊，以表揚在業內具影響力並取得卓越成績的傑出企業和行業精英。本屆亦增設專上學生獎項，鼓勵學生發展策略和分析思維，運用創意以達至有效的傳訊目的。

「第五屆香港公共關係獎2023」奬項類別

公關案例

(每個組別各設一個「金獎」及兩個「銀獎」，另視乎評審團的決定，頒發優異獎)

1. 信譽 / 品牌管理

2. 企業可持續發展

3. 疫情應對傳訊

4. 跨境傳訊

5. 數碼傳訊

6. 活動策劃及管理

7. 整合營銷傳訊

8. 非政府組織 / 非牟利組織 / 社會企業傳訊

9. 持份者傳訊

個人

1. 傑出新晉公關人員獎 (最多兩名)

2. 卓越公關專業人員大獎 (一名)

專上學生

公關新星大奬 (團隊奬項)

特別獎項

1. 最高榮譽大獎 (在所有「金獎」中再選出)

2. 最佳創意獎 (頒發予在傳訊策略、方法及執行上最具創意且商業成效出眾的案例)

獲獎名單將在本年度第4季的頒獎禮上公佈 (日期/地點待定)。 更多關於「香港公共關係獎」的報名詳情，請瀏覽www.prpa.com.hk。

香港公共關係專業人員協會簡介

香港公共關係專業人員協會自1995年成立以來，一直致力推廣公共關係為專業，同時為業界舉行會議及論壇，交流意見，分享經驗，推動行業發展。

（特約）