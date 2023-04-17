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報考人數每年下跌　為吸引人才　日政府擬允許公務員周休3日

環球政經 17:09 2023/04/17

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日媒報道，當地政府考慮到工時長，而導致公務員人才流失問題加劇，有意改為「週休3天制」，即除星期六、日以外，增設多一日有薪假期。而目前只有育兒和護理老人等特殊情況，而且為彈性工作制的情況下的人士，才能在星期六、日以外的時間擁有多一個休息日。

《日經新聞》報道，按照規定，除自衛隊員等特殊職業外，約29萬名普通公務員的休息時間為周六、日，一般公務員每周工時要約為38小時。

而當地人事院則建議，只要公務員為彈性工作制，不管有何原因，都可以選擇周休3天制。目的在於營造友善的工作環境，不論是配偶赴外地工作或本人需要常去醫院、就讀研究所、發展興趣愛好等，國家公務員也不需要辭職，能夠繼續工作。

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報道指出，日本的中央省廳越來越難以吸引人才，因此選擇此時提出週休3天制。日本2023年度春季國家公務員綜合職位考試的報考人數大約為1.4萬人，創歷史第二低。最近10年減少了3成左右，故此工作方式改革是當務之急。

而日本有些私人公司早已實行周休3天制。據日本厚生勞動省2022年調查顯示，8.6％的企業擁有每周休息時間多於兩天的制度。

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撰文 : 陳楚琨

彈性工作 經濟 有薪假 辭職 日本
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