印度從俄進口額年增四倍 擬與俄訂自由貿易協定

印度和俄羅斯部長們周一（17日）表示，印度和俄羅斯正在討論一項自由貿易協定，此舉將進一步深化自烏克蘭戰爭爆發以來蓬勃發展的雙邊商業關係。

印度外交部長S.Jaishankar在新德里的一個活動上說，政府正在就一項貿易條約達成 「預先協議」，俄羅斯貿易和工業部長Denis Manturov說，這將為雙邊投資帶來保障。



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印度沒有明確批評俄羅斯對烏克蘭的入侵，並呼籲通過對話和平解決衝突。

俄羅斯是一個傳統的國防設備供應商，上個月還取代了伊拉克，成為印度的第一大原油供應商。在截至3月31日的一年中，印度從俄羅斯的總體進口額幾乎增加了四倍，達到463.3億美元。

Manturov說，莫斯科正在尋求增加從印度的機械進口，以改善貿易平衡。他在活動期間對記者說：「我們需要在印度可以替代的產品中找到一個利基，在民用項目中，我們需要像制裁前那樣廣泛的合作。」

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《路透社》曾在去年11月報道，指由於西方的制裁削弱了莫斯科保持核心產業運營的能力，俄羅斯有可能尋求從印度進口500多種產品，用於包括汽車、飛機和火車在內的關鍵部門。

印度也旨在縮小與俄羅斯日益增長的貿易逆差，幾十年來，俄羅斯一直是印度最大的軍事裝備供應商，也是印度藥品的第四大市場。

Jaishankar說，印度企業可以從俄羅斯技術中受益，新德里正在努力解決支付、認證和物流問題。

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責任編輯：張瑋婷